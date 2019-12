Veröffentlicht am 8. Dezember 2019 von wwa

FREUSBURG-BETZDORF – Trunkenheit im Straßenverkehr –Trunkenheit im Straßenverkehr am Samstag, den 07. Dezember, gegen 04.57 Uhr. Einem zum Dienst fahrenden Polizeibeamten fiel auf der B 62 in Kirchen, Ortsteil Freusburg, ein Pkw im Begegnungsverkehr auf, der langsam fahrend und ohne Licht unterwegs war. Der Beamte wendete und fuhr hinterher. Eine sofort alarmierte Streife konnte den Pkw in Betzdorf feststellen und kontrollieren. Dabei wurden Alkoholgeruch und deutliche Ausfallerscheinungen festgestellt. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Quelle: Polizei