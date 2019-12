Veröffentlicht am 8. Dezember 2019 von wwa

HERDORF – Trunkenheit im Straßenverkehr mit Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung – Trunkenheit im Straßenverkehr mit Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung am Samstag, 07. Dezember. gegen 02.07 Uhr, in Herdorf, in der Schneiderstraße. Ein 42jähriger Autofahrer fiel der Polizeistreife durch seine unsichere Fahrweise auf und wurde kontrolliert. Man stellte einen erheblichen Atemalkoholgehalt fest, der Mann konnte sich nach dem Aussteigen kaum auf den Beinen halten. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Bei der Überprüfung mitgeführter Dokumente konnte dann noch festgestellt werden, dass der gezeigte polnische Führerschein gefälscht und der 42jährige nach einem gleichgelagerten Delikt überhaupt nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Quelle: Polizei