Veröffentlicht am 8. Dezember 2019 von wwa

BETZDORF – Körperverletzung, Bedrohung und Trunkenheit im Straßenverkehr – Körperverletzung, Bedrohung und Trunkenheit im Straßenverkehr am Freitag, dem 06. Dezember, gegen 14.45 Uhr, in Betzdorf, Am Rangierberg. Ein 46jähriger Mann rastete auf seiner Arbeitsstelle völlig aus und randalierte herum. Er bedrohte massiv einen Mitarbeiter, ihn umzubringen, weitere Arbeitskollegen versuchten ihn von einem körperlichen Angriff abzuhalten.

Dennoch gelang es dem aggressiven Mann einen Kollegen durch einen Tritt zu verletzen. Bevor die Polizei eingreifen konnte, entfernte sich der 46jährige mit einem Firmenfahrzeug. Weil bei ihm allerdings Alkoholgeruch festgestellt wurde, fahndete die Polizei intensiv nach dem Mann und konnte ihn letztlich zu Hause antreffen. Es wurde daraufhin eine Blutentnahme angeordnet, der Führerschein sichergestellt. Quelle: Polizei