Veröffentlicht am 7. Dezember 2019 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Busverkehr im Kreis Altenkirchen: Anpassungen zum 15. Dezember – Zum Fahrplanwechsel am 15. Dezember sorgt der Landkreis Altenkirchen gemeinsam mit dem Verkehrsverbund Rhein-Mosel (VRM) und der Westerwaldbus GmbH für weitere Anpassungen des öffentlichen Personennahverkehrs in den Linienbündeln Betzdorf-Kirchen und Daaden-Gebhardshain:

Für den Schulstandort in Gebhardshain erfolgt teils eine zeitliche Anpassung der Rückfahrten auf den Buslinien 271 und 279. Durch diese Veränderung ergibt sich eine Reduzierung der Wartezeit für die Schüler. Im gleichen Zuge werden zusätzliche Haltestellen bedient und weitere Busanschlüsse für die Schüler in Rosenheim geschaffen.

Die Fahrten der Linien 270, 271 und 276 erhalten eine noch bessere Abstimmung der Anschlusssituation in Rosenheim. Die Linie 277 erhält in Daaden zusätzlich Anschlussmöglichkeiten an die Linie R23 in und aus Richtung Neunkirchen. Dadurch verbessert sich die Verbindung aus dem Gebiet der Verbandsgemeinde Daaden zum Schulstandort Neunkirchen deutlich.

Die Linien 291, 292 und 293 erhalten im Stadtgebiet Betzdorf einen veränderten Fahrplan. Neu ist unter anderem, dass der Bus der Linie 291 auf direktem Weg von der Haltestelle „Kreuzeiche“ zur Haltestelle „Gäulenwaldstraße“ fährt. Die wegfallenden Haltestellen „Kirche Maria Königin“, “Talstraße“ und „Brucher Ei“ werden von der Linie 292 bedient. Das neue Fahrplanangebot der Linie 292 erhält zudem zusätzliche Anbindungen zum Industriegebiet in Bruche sowie eine neue Haltestelle am Betzdorfer Ärztehaus. Weiterhin wurden die Verbindungen zu den Einkaufsmöglichkeiten in der Betzdorfer Wilhelmstraße verbessert.

Die Fahrgäste der Linie 295 können zukünftig ab vormittags (Mo-Fr) ohne Umstieg bis/von Betzdorf Busbahnhof fahren. Zudem wird die zusätzliche Haltestelle „Kirchen Höferwaldstraße“ eingerichtet.

Für die Kindergärten in Niederfischbach wurde zusätzlich das Wohngebiet Schulwäldchen in den Linienverkehr mit vier neuen Haltestellen intregriert. Die Taktfahrten der Linie 299 wurden für eine bessere Anschlussmöglichkeit an die Linien 290 und R39 zeitlich geringfügig verschoben.

Weitere Informationen zum Fahrplan können dem Internetauftritt der Westerwaldbus GmbH entnommen werden unter: www.westerwaldbus.de oder www.vrminfo.de.