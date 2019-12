Veröffentlicht am 7. Dezember 2019 von wwa

COCHEM – Einbruch in Cochem – Am 08. Oktober 2019, gegen 23.45 Uhr, drang ein bislang unbekannter Mann gewaltsam in das Hotel Brixiade in der Cochemer Uferstraße ein. Durch diesen kam es zu einem Gelddiebstahl an der Hotelrezeption. Die Polizei Cochem bittet um Hinweise zu der abgebildeten Person an 02671-9840 oder jede andere Polizeidienststelle. Quelle: Polizei