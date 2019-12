Veröffentlicht am 8. Dezember 2019 von wwa

MEHREN – Adventssingen in Mehren – Der Frauenchor und der gemischte Projektchor Mehren veranstalten am Samstag, 14. Dezember, ab 14:30 Uhr einen gemütlichen Nachmittag mit vorweihnachtlichem Gesang und Kaffeetrinken im Gemeindehaus in Mehren. Alle sind herzlich auch zum Mitsingen der altbekannten Lieder eingeladen.