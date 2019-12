Veröffentlicht am 7. Dezember 2019 von wwa

HERDORF – Serie von Sachbeschädigungen durch Feuer – Im Zeitraum von Juni bis September 2019 kam es im Bereich Herdorf und Umgebung zu mehreren Sachbeschädigungen durch Feuer. Vielfach wurden im Wald aufgeschichtete Brennholzstapel angezündet. Eine mögliche Selbstentzündung konnte bislang in allen Fällen ausgeschlossen werden. Der letzte Vorfall ereignete sich am Mittwoch, 04. Dezember 2019, im Bereich der Berghardt in Herdorf.

Die Polizei Betzdorf bittet daher insbesondere Spaziergänger, Waldarbeiter und andere Personen, die sich regelmäßig im Wald aufhalten, oder in Nähe des Waldes wohnen, aufmerksam zu sein und verdächtige Fahrzeuge und oder Personen zeitnah bei der Polizei in Betzdorf zu melden. Quelle: Polizei