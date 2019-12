Veröffentlicht am 7. Dezember 2019 von wwa

FLAMMERSFELD – 20*C+M+B+20 Sternsingerempfang – Alle Sternsinger in der Verbandsgemeinde Flammersfeld und ihre Betreuer sind herzlichst am Samstag, 14. Dezember 2019 um 11 Uhr ins Feuerwehrhaus Flammersfeld, in der Albacher Straße, gegenüber vom Minigolfplatz, eingeladen.

Die Begrüßung erfolgt durch den Ersten Beigeordneten Rolf Schmidt-Markoski. Vorgestellt wird das Motto der diesjährigen Sternsingeraktion „Frieden in Libanon und Weltweit“. Kostüme, Taschen und Kronen werden an diesem Tag bereitgestellt. Im Anschluss gibt es Getränke und jeder bekommt einen Weckmann.

Die Sternsinger segnen zum Schluss das Feuerwehrhaus sowie das Rathaus Flammersfeld. Anmeldungen bitte bei Martina Beer, Rathaus, 02685/809-193 oder Thomas George, in Reiferscheid, Tel. 02685/7178. Foto: BK Archiv