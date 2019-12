Veröffentlicht am 7. Dezember 2019 von wwa

WISSEN – Verkehrsunfall in Wissen mit anschließender Verkehrsunfallflucht – Eine 32jährige Fahrzeugführerin hatte ihren Opel Zafira am Donnerstag, 05. Dezember 2019, in der Zeit zwischen 11.00 und 12.00 Uhr auf den Parkplätzen vor dem DM-Markt in der Nisterstraße und des Aldi-Marktes Am Güterbahnhof geparkt. Zu Hause stellte sie eine Beschädigung an der Heckklappe ihres PKW fest. Der Schaden konnte nur auf einem der beiden Parkplätze entstanden sein. Auf Grund der Beschädigungen muss davon ausgegangen werden, dass ein anderes Fahrzeug beim Ausparken gegen die Heckklappe gestoßen war und sich von der Unfallstelle entfernte, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen. Quelle: Polizei