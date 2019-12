Veröffentlicht am 7. Dezember 2019 von wwa

KIRCHEN – Auffahrunfall in Kirchen – Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag, 05. Dezember, in Kirchen entstand circa 3.000 Euro Sachschaden. Eine 53jährige Frau befuhr die Kirchener Straße aus Richtung Betzdorf kommend und beabsichtigte nach rechts in Richtung Lindenstraße abzubiegen. Innerhalb der Abbiegespur musste sie verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender 62jähriger Mann fuhr mit seinem Pkw auf. Quelle: Polizei