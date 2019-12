Veröffentlicht am 25. Dezember 2019 von wwa

HEDDESDORF – VdK Ortsverband Heddesdorf – Stammtisch am Donnerstag, den 02. Januar 2020 – Der nächste Stammtisch des VdK OV-Heddesdorf findet am Donnerstag den 02. Januar 2020 um 16.30 Uhr in der Cafeteria des Seniorenheim Josef-Eckert-Stift, Erlenweg 42, 56564 Neuwied-Heddesdorf statt. VdK-Mitglieder und Gäste und sind herzlich willkommen. Nähere Auskünfte erteilt Martina Beate Jakoby unter Tel. 0 26 31 – 89 68 95.