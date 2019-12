Veröffentlicht am 7. Dezember 2019 von wwa

GRÜNEBACH – Trunkenheit im Verkehr – In der Nacht zum Freitag, 06. Dezember, wurde eine 31jährige Frau mit ihrem Pkw in der Talstraße in Grünebach zur Verkehrskontrolle angehalten. Die Frau stand deutlich unter Alkoholeinwirkung. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein sichergestellt. Quelle: Polizei