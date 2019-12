ALTENKIRCHEN – Emily Kunz sammelt bei den Kroatien Open die ersten Punkte für die EM 2020

Veröffentlicht am 6. Dezember 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Bronze in Zagreb – Emily Kunz sammelt bei den Kroatien Open die ersten Punkte für die EM 2020 – Erfolgssportlerin Emily Kunz von SPORTING Taekwondo erreichte wieder einen Erfolg auf Weltebene. Diese Saison noch nicht ganz abgeschlossen, reiste sie mit Trainer Eugen Kiefer nach Zagreb, um bereits für die nächste Saison wichtige Credits zu sammeln, die zur Qualifizierung für die Europameisterschaft im nächsten Jahr erforderlich sind. Vorausschauend denkend, dass sie die Gewichtsklasse, in der sie bereits seit langer Zeit die obere Grenze schneidet, nicht mehr ein ganzes Jahr halten kann, ließ Trainer Eugen Kiefer sie jetzt schon freiwillig in der höheren Gewichtsklasse starten, obgleich die Athletin ihre alte noch geschafft hätte. Dies ist bei einem Gewicht von 33 kg und Gegnerinnen, die teilweise vier Kilo mehr wiegen relativ gesehen eine enorme Last, der die zwölfjährige Sportlerin jedoch sichtlich gewachsen war. Trotz größerer und schwererer Gegnerinnen erreichte sie nach Kämpfen gegen Serbien und Bosnien-Herzegowina eine beachtliche Drittplatzierung. Die ersten zehn Punkte für den eben gestarteten EM-Zyklus sind damit gefestigt; man kann also zuversichtlich auf die nächsten Turniere blicken. Auf Weltniveau hört es für dieses Jahr auf, einige Testwettkämpfe sind für Kunz allerdings noch geplant, um neue Strategien auszuprobieren und den Kampfstil weiter zu schleifen. (euki) Foto: Sporting AK