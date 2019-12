Veröffentlicht am 6. Dezember 2019 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Ab sofort ist das Informationsportal „Sternenkinder“ der Familienarbeit des Evangelischen Kirchenkreises Altenkirchen freigeschaltet. – Unter www.sternenkinder-westerwald.de gibt es vielfältige Angebote für Eltern und Familien von Sternenkindern und das Angebot sich ein Stück auf dem Trauerweg begleiten zu lassen. Ein Team rund um Jugendreferentin Carola Paas (Evangelischer Kirchenkreis Altenkirchen) mit, Katrin und Volker Hein, Alexandra Lüß und Carolin Schwarzbach hat die Seite erarbeitet um damit Hilfen anzubieten für Eltern, die ihr Kind (egal in welcher Lebensphase) verloren haben.

Gottesdienstliche Angebote – etwa der jährliche Sternenkinder-Gottesdienst im Kirchenkreis – gehören ebenfalls zum Angebot für verwaiste Eltern. Der nächste Gottesdienst wird am Sonntag, 22. März, um 10:00 Uhr in der Evangelischen Kirche in Friedewald sein.

Berührend und gedenkend ist für Carola Paas auch der jährliche weltweite „Worldwide Candle Lighting“-Tag. Am Sonntag, 8. Dezember, 19 Uhr, stellen auf der ganzen Welt Menschen im Gedenken an verstorbene Kinder, Schwestern, Brüder, Enkel und Enkelinnen eine Kerze ans Fenster und erinnern so an die jungen Menschen, die statt einer langen Lebensphase nur eine kurze Zeit bei ihren Lieben sein durften. Auch regional wird, so erfährt Carola Paas in ihrer Arbeit, dieses Erinnerungszeichen gerne aufgegriffen.