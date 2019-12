Veröffentlicht am 7. Dezember 2019 von wwa

NEUWIED – Handgeschöpftes Papier für den Knuspermarkt – Tagesförderstätte hatte Freude an städtischem Auftrag – Wer auf der Suche nach alternativen, selbst hergestellten Geschenken ist, sollte sich auf dem Neuwieder Knuspermarkt umschauen. Denn dort sind schöne Dinge wie edles Papier, Grußkarten, Vogelfuttertassen, Kerzen, gefilzte Backhandschuhe, Kaminanzünder und Weihnachtsdeko erhältlich – alles liebevoll angefertigt von Menschen mit Mehrfachbehinderung aus der Tagesförderstätte des Heilpädagogisch-Therapeutischen Zentrums (HTZ) in Feldkirchen. Ganz neu: Das beliebte, handgeschöpfte Papier ist nun auch in großer Auswahl in der regionalen Einkaufshütte „Amalie“ auf dem Knuspermarkt erhältlich.

Möglich gemacht hat dies die Stadt Neuwied. Petra Neuendorf, Leiterin des Amtes für Stadtmarketing, war so begeistert von den handgemachten Bögen, dass sie den rührigen Feldkirchenern den Auftrag erteilte, 200 Blatt für die Amalie-Hütte herzustellen. Schon drei Mal, schildern die Akteure, haben sie am Knuspermarkt in Neuwied teilgenommen. Des Weiteren konnten sie ihre Produkte in diesem Jahr erstmals auch auf dem Abendmarkt vor dem historischen Rathaus anbieten. Es gehört zum Konzept der HTZ-Einrichtung, erwachsenen Menschen, die aufgrund ihrer Mehrfachbehinderung einen hohen Unterstützungsbedarf haben, eine sinnvolle Tätigkeit in der Gemeinschaft zu ermöglichen. Es gibt verschiedene Arbeits- und Bildungsbereiche, in denen wertige Produkte entstehen oder eine Dienstleistung angeboten wird. So wird zum Beispiel der Kaffee im Haus selber gemahlen, eine Gruppe arbeitet wöchentlich auf einer Reitanlage.

Spaß habe es gemacht, die Papierbögen zu erstellen, so die HTZ-Verantwortlichen. Vor wenigen Tagen konnten sie an Petra Neuendorf und Mathias Kleine vom Stadtmarketing übergeben werden. „Wieder einmal zeigt die Stadt Neuwied, dass sie bei Inklusion sehr fortschrittlich ist“, freut sich das Feldkirchener Tagesförderstätten-Team.

Die handgefertigten Produkte der Tagesförderstätte können auf dem Neuwieder Knuspermarkt erworben werden – vom 13. bis 15. Dezember am Stand der Einrichtung. Eine Auswahl ist darüber hinaus über den gesamten Zeitraum des Knuspermarktes hinweg in der „Amalie-Hütte“ erhältlich.

Foto: Vertreter des HTZ und des Amtes für Stadtmarketing trafen sich zur Übergabe des Papiers.