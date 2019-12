Veröffentlicht am 6. Dezember 2019 von wwa

LEUZBACH-BERGENHAUSEN – Wurftaubenschießen des SV Leuzbach-Bergenhausen – Allgemein ist das Wurftaubenschießen eher bekannt unter Tontaubenschießen. Inzwischen ist der SV Leuzbach-Bergenhausen nun schon zum dritten Mal zum SV Höhn gefahren, um auf dem Schießstand zu üben.

Es ist nicht ganz so einfach, wenn man einem Zielschützen beibringen muss, dass er hier auf ein bewegliches Teil schießt und den Flugverlauf der Tonscheibe antizipieren muss. Waren beim ersten Treffen noch Schützen dabei, die diesen Zweiklang nicht schafften, d.h. keinen Treffer hatten, sind sie inzwischen doch schon da, dass die Besten bei 50 Prozent „Ausbeute“ liegen. Somit wird mindestens jede zweite Scheibe vom Schrot zerborsten.

Es wäre kein sportliches Schießen, wenn sich unter den teilnehmenden Schützen nicht ein gewisser Ehrgeiz entwickelt. Wird am Anfang noch jeder Treffer bejubelt, so kommt es meistens in der zweiten Runde des Schießens dazu, dass man argwöhnisch die Treffer des Mitkonkurrenten sieht. Besonders überraschend ist es, wenn ein Neuling wie Frank Richter auch noch die meisten Treffer hat.

Zum Abschluss geht es zum Rollhasenschiessen. Hier läuft eine Tonscheibe durch eine Gummiführung. Die Trefferquote ist nochmals was höher und der Spaßfaktor ebenfalls eine Ecke größer. Speziell Schützenkönig Frank I hat sich inzwischen zu einem totalen Experten in diesem Wettkampf entwickelt. Egal, ob die Scheibe von rechts oder links kommt, er trifft einfach immer, oder mal meistens. (dieu) Foto: SV Leuzbach-Bergenhausen