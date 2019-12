Veröffentlicht am 5. Dezember 2019 von wwa

NEUWIED – Fotowettbewerb in Neuwied – Das Netzwerk öffentlicher Raum/Innenstadt hatte den Vorschlag, die grauen leeren Fenster im Innenstadtbereich mit Fotos zu verschönern. Im Sommer 2019 wurde ein Fotowettbewerb mit heimischen Motiven gestartet, an dem sich 26 Einsender mit insgesamt 79 Fotos beteiligten. Eine Jury aus AG, Verwaltung, Geschäftsinhaber und Hausbesitzern suchte drei Fotos aus, die prämiert wurden. Die Siegerfotos wurden am Anfang der Engerser Straße, vom Schloss kommend auf der rechten Seite, auf die leeren Fensterscheiben angebracht. Nun befindet sich da ein echter Blickfang, für die Fußgänger, die unterwegs zur Mittelstraße sind. Just an dieser Stelle fand auch am Donnerstag, 5. Dezember, die Siegerehrung statt. Oberbürgermeister Jan Einig überreichte Eric Noll aus Breidscheid für sein Gewinnerbild mit dem Blick durch die Industrieanlage auf die Rheinbrücke eine Familienjahreskarte für den Zoo Neuwied. Der zweite Platz mit ebenfalls einer Urkunde und einem Komfortarmband der Deichwelle ging an Uta Selig. Über den dritten Platz mit einer Reproduktion seines Gewinnerbilds auf Leinen konnte sich Klaus Breitkreutz freuen. Ein viertes Bild von Einsender Boris Finkeldei, bekam auch noch einen Platz in einem leeren Fenster. Am Ende der Preisverleihung gab es noch ein gemeinschaftliches Foto mit OB Einig, den Juroren, Gewinnern, sowie der Citymangerin Julia Wiederstein. Die hofft dass diese Fotoaktion nicht die Letzte ist und in der Stadt auch noch andere graue Flächen in Zukunft hinter schönen Fotolandschaften verschwinden. (mabe) Fotos: Marlies Becker