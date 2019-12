Veröffentlicht am 6. Dezember 2019 von wwa

KIRCHEN – Verkehrsunfall auf der L 280 – Eine Person schwer verletzt – Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen, 05. Dezember, in Kirchen wurden zwei Personen verletzt, eine davon schwer. Der Sachschaden wird von der Polizei auf circa 18.000 Euro geschätzt. Ein 64jähriger Autofahrer befuhr die Landesstraße 280 aus Richtung Kirchen kommend in Richtung Niederfischbach. In Höhe der Jungenthaler Straße beabsichtigte er nach links in Richtung Wehbach abzubiegen. Beim Abbiegen kollidierte er mit dem entgegenkommenden, Pkw eines 59jährigen Mannes. Durch den Zusammenstoß wurde der 64jährige leicht und der 59jährige schwer verletzt. An den beteiligten Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle geborgen werden. Quelle: Polizei