Veröffentlicht am 5. Dezember 2019 von wwa

WESTERBURG – Schwerer Verkehrsunfall auf der L 288 – Eine Person schwer verletzt – Am Donnerstagmorgen, 05. Dezember, gegen 06.40 Uhr kam es auf der L 288 in der Gemarkung Westerburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Eine 19jährige Frau aus der Verbandsgemeinde Wallmerod befuhr mit ihrem PKW die L 288 in Fahrtrichtung Langenhahn. Eine landwirtschaftliche Zugmaschine samt Anhänger befuhr ebenfalls die L 288 in gleicher Fahrtrichtung. Die PKW Fahrerin fuhr fast ungebremst in den vorausfahrenden Anhänger. Mit der Rettungsschere musste die 19jährige aus ihrem PKW befreit werden und wurde anschließend nach notärztlicher Erstversorgung mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 17.500 Euro. Ermittlungen der Polizei bezüglich der Unfallursache dauern derzeit an, es kann nach momentanem Stand auch nicht ausgeschlossen werden, dass der Anhänger unbeleuchtet war.

Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder Angaben zur Beleuchtung des Traktorgespanns machen können werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Westerburg unter 02663/98050 zu melden. Quelle: Polizei