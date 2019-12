Veröffentlicht am 5. Dezember 2019 von wwa

BIRKENBEUL-WEISSENBRÜCHEN – Diebstahl von Altmetall in Weißenbrüchen – Am Dienstag, 03. Dezember 2019, kam es in Birkenbeul Ortsteil Weißenbrüchen zu einem Altmetalldiebstahl. Unbekannte Täter entwendeten im Laufe des Tages von einem frei zugänglichen Lagerplatz an der Höhenstraße circa zwei bis drei Tonnen Altmetall. Es handelte sich hierbei um mehrere Lauf- und Leiträder einer Laderaupe (Kettenlader). Zum Abtransport der Beute wurde vermutlich ein weißer Transporter benutzt. Quelle: Polizei