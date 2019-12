Veröffentlicht am 5. Dezember 2019 von wwa

SCHÜRDT – Große Weihnachtskrippe in Schürdt zu bewundern – Weihnachtsbaumverkauf einmal anders, das sagten sich Renate und Jürgen Thisson in Schürdt. Sie beschafften sich ein Weihnachtskrippendiorama und platzierten die Bühne mit der Krippenszene auf ihrem Hof in mitten der Weihnachtsbäume.

Seit 40 Jahren bieten Thissons in Schürdt ihre Weihnachtsbäume an. Da stehen Nordmanntannen aus der Region in allen Größen zur Verfügung. Für jede Zimmergröße ist etwas dabei. Neben den Weihnachtsbäumen bieten Thissons auch noch andere Produkte wie Westerwälder Frischeinudeln, Hausmacher Wurst, Honig aus der Region, Kartoffeln ebenfalls aus der Region und auch hausgemachte Marmelade und Eierlikör sowie Christstollen und Kartoffelbrot aus dem Backes an. Am dritten Adventwochenende wird kostenlos Glühwein angeboten. Foto: Moiner