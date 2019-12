Veröffentlicht am 5. Dezember 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Adventsbasar 2019 im DRK Seniorenzentrum Altenkirchen – Gerade in der dunklen Jahreszeit, wenn es draußen kalt und unbehaglich wird, freuen sich die Bewohner und Besucher um so mehr darauf den gemütlichen hauseigenen Adventsbasar zu besuchen. Seit vielen Jahren schon findet dieses Ereignis Ende November im DRK Seniorenzentrum Altenkirchen statt. Das Hauswirtschaftsteam hatte wieder für leckere Speisen und Getränke gesorgt, und erstmalig konnte die geschützte und bedachte sowie – vor allem – auch beheizte Terrasse für eine nette Unterhaltung bei einer Tasse Kaffee genutzt werden. Ebenso gehört natürlich ein Bummel vorbei an den vielen Ständen mit einer sehr großen Auswahl an vielen schönen Geschenkideen dazu. Dieser kurzweilige Sonntagnachmittag bietet somit für jeden Besucher abwechslungsreiche Stunden und wird jedes Mal aufs Neue gern genutzt. (anar) Foto: DRK Seniorenzentrum Altenkirchen