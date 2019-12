Veröffentlicht am 5. Dezember 2019 von wwa

WISSEN – Auffahrunfall in Wissen – Am Dienstagnachmittag, 03. Dezember 2019, gegen 17:30 Uhr, befuhr eine 53jährige Fahrzeugführerin eines Mercedes GLK die Bahnhofstraße, die B 62, aus Richtung Regio-Bahnhof kommend in Richtung Nisterbrück. An der Einmündung der Straße „Am Güterbahnhof“ fuhr sie infolge Unachtsamkeit auf den vorausfahrenden Mercedes GLC eines 38jährigen Fahrzeugführers auf, wobei insgesamt circa 5.000 Euro Sachschaden entstand. Quelle: Polizei