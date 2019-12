Veröffentlicht am 5. Dezember 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Aufbruch von Zigarettenautomaten in den Verbandsgemeinden Altenkirchen und Hamm – Im Zeitraum 27. November bis 03. Dezember 2019 kam es in Oberirsen, Forstmehren, Kraam, Weyerbusch, Busenhausen und Breitscheidt zu insgesamt sechs Aufbrüchen von Zigarettenautomaten. Der oder die Täter brachen die Automaten mit Hilfe von Hebelwerkzeugen auf und entwenden in vier Fällen Bargeld und Zigaretten in bisher nicht bekannter Größenordnung. Bei zwei Automaten blieb es beim Versuch. Quelle: Polizei