Veröffentlicht am 5. Dezember 2019 von wwa

LEUBSDORF – Inlineskaterin angefahren und Verkehrsunfallflucht begangen – Polizei sucht Zeugen – Am Mittwochvormittag, 04. Dezember 2019, um 11:52 Uhr ereignete sich in Leubsdorf auf der Hauptstraße Ecke Schwarzenbergstraße ein Verkehrsunfall zwischen einer Inlineskaterin und einem PKW. Die 19jährige Inlinefahrerin befuhr die Hauptstraße in Fahrtrichtung Bahnhof. Von rechts kam ein schwarzer PKW von der Schwarzenbergstraße in Richtung Hauptstraße. Die Inlineskaterin konnte nicht mehr anhalten und kollidierte mit dem Fahrzeug an der Fahrertür, stürzte sie und verletzte sich, sodass sie in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der PKW entfernte sich unmittelbar von der Unfallstelle, ohne sich um die Unfallgegnerin zu kümmern. Zu dem PKW ist bekannt, dass es sich um einen schwarzen Kleinwagen, etwa einen Toyota Aygo, mit Zulassung des Landkreises Neuwied (NR) handelt. Weitere Angaben konnten nicht erhoben werden. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Linz, 02644/9430. Quelle: Polizei