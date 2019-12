Veröffentlicht am 4. Dezember 2019 von wwa

HAMM – Die Vorweihnachtszeit beginnt – Erste Weihnachtsvorbereitungen laufen an. So auch am Dienstag bei der Volksbank Hamm/Sieg eG. Eine kleine Delegation der drei Hammer Kindergärten besuchten die Bank, um den leeren Tannenbaum in einen festlichen Weihnachtsbaum zu verwandeln.

Bei der letzten Spendenscheckübergabe an alle Kindergärten aus dem Geschäftsgebiet wurde im Herbst angeregt, den Baum in einem Gemeinschaftsprojekt zu schmücken. Somit werkelten in diesem Jahr die flinken Hände von der evangelischen Kindertagesstätte „Leuchtturm“, die katholische Kindertagesstätte „St. Joseph“ und die Kindertagesstätte Hamm, um dem Baum ein würdiges Aussehen zu verleihen.

Auch eine vorgezogene Bescherung hat stattgefunden. Verpackte Geschenke, vielleicht auch mit Inhalt, waren vorhanden und fanden unter dem Weihnachtsbaum den vorgesehenen Platz. Die kleinen Bastelschätze sind noch bis Anfang des nächsten Jahres im Servicebereich der Bank zu bewundern.

Foto: Erzieherinnen und Erzieher mit den Kindern der einzelnen Kindertagesstätten. (l.): Vorstand Dieter Schouren, (3.v.r): Vorstand Thomas Kölzer