Veröffentlicht am 4. Dezember 2019 von wwa

MUDERSBACH – Verkehrsunfall in Mudersbach – 15jähriger Junge schwer verletzt – Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen, 03. Dezember, in Mudersbach wurde ein 15jähriger Junge schwer verletzt. Ein 24jähriger Autofahrer hatte mit einem Pkw die Koblenzer Straße in Richtung Siegen befahren. An dem Fußgängerüberweg übersah er den 15jährigen Fußgänger, der die Straße querte. Der Fußgänger wurde von dem Pkw erfasst und zu Boden geschleudert. Der 15jährige wurde mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. An dem Pkw entstand leichter Sachschaden. Quelle: Polizei