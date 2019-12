Veröffentlicht am 4. Dezember 2019 von wwa

HEIMBACH-WEIS – DSV Nordic aktiv AZ auf neuestem Fortbildungsstand – DSV Skilehrer Stefan Puderbach bei Weltcupsieger Skilanglauf Axel Teichmann. Gewusst wie, unter diesem Motto fand bei der Landeslehrteamschulung der nordischen Landesausbilder aus allen Landesskiverbänden im Deutschen Skiverband in Oberhof am Wochenende ein Technik-Update mit Stützpunkttrainer Axel Teichmann dem mehrfachen Skilanglaufweltmeister und Weltcupsieger statt. An der jährlich stattfindenden Schulung zentral beim Deutschen Skiverband nahm auch Stefan Puderbach der Ausbildungsleiter und DSV Skilehrer – DOSB-A-Trainer Breitensport im DSV Nordic aktiv Ausbildungszentrum Skiverband Rheinland e.V. zum Saisonbeginn teil und konnte direkt die neuesten Erkenntnisse zur modernen internationalen Skilanglauf- und Rollskitechnik mitnehmen. Jetzt muss nur noch der erste Schnee auf die heimische Anhausenloipe kommen, aber unabhängig davon erlernten alle viele Trockenübungen und Möglichkeiten auf Rollski, die zum Skilanglauf lernen auch in Neuwied mit der textilen Skilanglaufloipe des Vereins oder auf der neuen Skirollerbahn am Sportplatz Bimsstrasse in Trainingskursen erlernt werden können. Interessenten können sich beim DSV nordic aktiv AZ SV Rheinland e.V. unter rpuderba@rz-online.de – 0152/28926702 melden.