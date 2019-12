Veröffentlicht am 3. Dezember 2019 von wwa

WEITEFELD – Traditionelles Weihnachtsbaumschmücken bei der Sparkasse in Weitefeld – Pünktlich zum ersten Advent wurde der Weihnachtsbaum der Geschäftsstelle der Sparkasse Westerwald-Sieg in Weitefeld traditionell wieder von Kindern geschmückt. In diesem Jahr bastelten die Vorschulkinder der Kindertagesstätte Sonnenwiese aus Weitefeld den wunderschönen Baumschmuck. Schöne bunte Glitzersterne und kleine Zuckerstangen aus rotweißen Perlen zieren den Baum. Zum Dank wurden die Kinder mit Süßigkeiten belohnt und der Tagesstätte wurde eine Spende überreicht. Wie jedes Jahr genießt der Baum größte Bewunderung durch die Kunden der Geschäftsstelle.