3. Dezember 2019

BETZDORF – Verkehrsunfall in Betzdorf mit anschließender Unfallflucht – Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte in der Siegstraße den Mast einer Straßenlaterne. Der Schaden wurde am Montag, den 02. Dezember 2019, gegen 14:30 Uhr, festgestellt. Am Abend vorher sei die Laterne noch unbeschädigt gewesen. Der Unfallverursacher befuhr die Siegstraße aus Richtung Konrad-Adenauer-Platz kommend. Auf gerader Strecke kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Laternenmast. Ohne sich um den Schaden zu kümmern entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle. Nach dem Schadenbild könnte es sich um ein größeres Fahrzeug gehandelt haben, eventuell einen Lkw. Hinweise nimmt die Polizei in Betzdorf unter 02741/9260 entgegen. Quelle: Polizei