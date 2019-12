Veröffentlicht am 3. Dezember 2019 von wwa

KREIS NEUWIED – Abfuhrkalender 2020 werden als Zeitungsbeilage verteilt – Neue Abfuhrtermine ab Mitte Dezember unter www.abfall-nr.de – In der 50. Kalenderwoche, vom 9. bis 13. Dezember werden die Abfuhrkalender als Zeitungsbeilage verteilt. Die Ausgaben für die Verbandsgemeinden befinden sich in den Wochenblättern/Mitteilungsblättern von Verlag WITTICH. Sollte der Abfuhrkalender in Ausgabe KW 50 fehlen, kann bei Verlag + Druck Linus Wittich unter Tel. 02624 /911-143 oder per Mail unter vertrieb@wittich-hoehr.de eine Nachlieferung vereinbart werden.

Der Kalender für die Stadt Neuwied befindet sich im „Blick aktuell“: Sollte der Abfuhrkalender in Ausgabe KW 50 fehlen, kann eine Nachlieferung beim Krupp-Verlag unter Tel. 02642/9783-10, Tel. 02642/9783-56 oder per Mail an s.klein@kruppverlag.de bzw. s.gabriel@kruppverlag.de vereinbart werden.

Es erfolgt KEIN Postversand durch die Kreisverwaltung.

Die Abfuhrkalender mit den aktuellen Entsorgungsschecks liegen außerdem zur kostenlosen Mitnahme bei den entsprechenden Wertstoffhöfen, den Verbandsgemeindeverwaltungen und den Bürgerbüros der Stadt- und Kreisverwaltung Neuwied aus.

Alle Inhalte der Kalender sind auch im Internet auf der Seite www.abfall-nr.de hinterlegt. Dort kann zusätzlich die Müllwecker App für den Landkreis Neuwied mit einer individuell einstellbaren Terminerinnerung unter https://www.abfall-nr.de/app.htm heruntergeladen werden. Unter https://www.abfall-nr.de/meinkalender/ lässt sich ab Mitte Dezember ein persönlicher Abfuhrkalender abrufen und mit wenigen Mausklicks in alle gängigen elektronischen Terminkalender integrieren. Ab dann stehen auch die neuen Abfuhrkalender unter https://www.abfall-nr.de/kalender/index.htm als pdf zum Download bereit. Die Anmeldung von Sperrmüll- und Problemabfall ist jederzeit online unter https://www.abfall-nr.de/schecks/index.htm möglich.