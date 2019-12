Veröffentlicht am 3. Dezember 2019 von wwa

MAINZ – SCHEUERFELD – Schülerinnen und Schüler der Maximilian-Kolbe-Schule Scheuerfeld zu Gast im rheinland-pfälzischen Landtag – Auf Einladung von Michael Wäschenbach besuchten Schülerinnen und Schüler der Maximilian-Kolbe-Schule Scheuerfeld und weitere Bürgerinnen und Bürger des Wahlkreises 1 den Landtag Rheinland-Pfalz in Mainz. Mit dabei war auch Christopher Frisch aus der Werkstatt der Lebenshilfe Steckenstein, der politisch sehr interessiert und informiert ist und sich viele Monate auf diesen Besuch gefreut hatte. In einer persönlichen Führung konnte er verschiedene Personen und Räumlichkeiten im Landtag und Abgeordnetenhaus kennenlernen.

Der erste Programmpunkt führte die Gruppe in den Interims-Plenarsaal im Landesmuseum in Mainz. Dort erhielten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer interessante Einblicke in die Arbeit der Landespolitiker. Anschließend berichtete der heimische Abgeordnete Michael Wäschenbach persönlich von seinem politischen Tagesablauf in Mainz und in seinem Wahlkreis. Im Gespräch kamen Themen wie Siegtalradweg, Klimaschutz und Elektromobilität zur Sprache.

Nach dem gemeinsamen Mittagessen blieb Zeit, die Stadt auf eigene Faust zu erkunden und auf dem gerade eröffneten Weihnachtsmarkt zu bummeln. Mit einer Führung durch das ZDF-Sendezentrum fand der Ausflug einen gelungenen Abschluss.