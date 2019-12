Veröffentlicht am 3. Dezember 2019 von wwa

DAADEN – 9. KREATIVMARKT im Bürgerhaus Daaden – Auch der 9. KREATIVMARKT im Bürgerhaus Daaden am 1. Advent war einfach großartig. Der Arbeitskreis Kultur/Stadt Daaden bedankt sich bei den Ausstellern und Besuchern. Bereits zur Öffnung um kurz vor 11 Uhr strömten die Besucher ins strahlende „Advents-Bürgerhaus“. Im unteren Foyer wurden die Besucher mit den leuchtenden Schwibbbögen von Herrn Walter Menn aus Neunkirchen empfangen. Im ganzen Haus hatten die 30 Aussteller ihre selbstgemachten Werke ausgestellt. Es gab von gestrickten Socken über Betonschmuck, Holzarbeiten in vielen Variationen, bis hin zu Honigkerzen und selbstgeschriebenen Büchern ein vielfältiges Angebot, das die Besucher wieder staunen ließ. Da die Aussteller auch alle einen Kuchen spendeten, war die Cafeteria mit einem tollen Angebot ausgestattet. Über Mittag wurden Bratwurst, Currywurst und Pommes angeboten, die auch in diesem Jahr ausverkauft waren. Kurz vor Marktende war auch der Kuchen verkauft. Durchgehend war der Markt sehr gut besucht und die Cafeteria voll besetzt. Die Jugendfeuerwehr Daaden kann sich auf eine schöne Spende freuen, denn der Reinerlös aus Standgeld und Cafeteria fließt in diesem Jahr in die Kasse der „kleinen“ Retter. Wir werden über die Höhe des Reinerlöses berichten. Aus den Reihen der Jugendfeuerwehr waren fleißige Helfer am Auf- und Abbau beteiligt. Zusätzlich wurde an einem eigenen Stand über die Jugendfeuerwehr informiert.