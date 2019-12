Veröffentlicht am 2. Dezember 2019 von wwa

WALLMENROTH – Autorenlesung in Wallmenroth – Der Journalist und Schriftsteller Michael Hackethal liest am Sonntag, dem 8. Dezember um 11 Uhr im Wallmenrother Schützenhaus aus seinem Kriminalroman „Libero“, der in diesem Jahr erschienen ist.

Der Autor hatte die Grundidee zu dem Roman, als er selbst in Wallmenroth lebte. Und so werden im Verlauf der spannenden Geschichte auch Wallmenroth sowie der Bahnhof Scheuerfeld Schauplatz des Geschehens.

Die Lesung aus dem Buch voll unerwarteter Wendungen, in erfrischend direktem Stil erzählt, bietet ganz sicher eine kurzweilige Zeit mit großem Unterhaltungswert.