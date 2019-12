Veröffentlicht am 2. Dezember 2019 von wwa

KREIS NEUWIED – Stimmungsvolle vorweihnachtliche Atmosphäre in der Kreisverwaltung – Traditionell schmücken in der Vorweihnachtszeit Kinder aus dem Kreis Neuwied einen Weihnachtsbaum im Foyer der Kreisverwaltung. In diesem Jahr kamen Kinder (überwiegend Vorschulkinder) aus der kath. Kindertagesstätte „St. Walburgis“ Leubsdorf.

Die Kinder wurden begleitet von der Leiterin der Einrichtung, Natalie Cymbal und ihren Mitarbeiterinnen. Im Gepäck hatten sie Schmuck für den bereit stehenden Baum.

Auch Bürgermeister Achim Pohlen und Revierleiter Oliver Müller, der den Baum mitbrachte, waren mit von der Partie. Die Sparkasse Neuwied, welche das Weihnachtsbaumschmücken immer unterstützt, wurde von Vorstand Dr. Hermann-Josef Richard vertreten.

Bei der anschließenden Nikolausfeier im Maximilian-zu-Wied Saal verteilte der Nikolaus (Robert Raab) Süßigkeiten, Obst und Spielsachen an die Kinder.