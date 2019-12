Veröffentlicht am 2. Dezember 2019 von wwa

WALLMENROTH – Fahren ohne Fahrerlaubnis in Wallmenroth – Am Sonntagmittag, den 01. Dezember 2019, wurde ein 40jähriger Autofahrer in der Wallmenrother Hauptstraße zur Verkehrskontrolle angehalten. Er gab sofort zu, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Jedoch erkannten die Beamten im Portmonee des Mannes einen rosa Papp-Führerschein. Der Führerschein war verfälscht worden. Das Bild war ausgetauscht und der Name geändert. Den Pkw hatte er ohne Kenntnis des Halters unberechtigt geführt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung und unbefugten Gebrauch eines Kraftwagens eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Quelle: Polizei