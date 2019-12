Veröffentlicht am 2. Dezember 2019 von wwa

WISSEN – Verkehrsunfall auf der B 62 – Am Samstagnachmittag, 30. November 2019, gegen 17:30 Uhr, fuhr ein 20jähriger Fahrzeugführer mit seinem Citroèn C2 von den Parkflächen in Höhe der Pizzeria, neben der B 62, auf die Bundesstraße (Bahnhofstraße) in Richtung Betzdorf auf. Nach Zeugenangaben war sein Fahrzeug dabei total beschlagen, so dass er keine Sicht nach vorne hatte. Nach wenigen Metern überfuhr er eine mittig auf der Straße befindliche Verkehrsinsel und die beiden darauf angebrachten Verkehrszeichen („rechts vorbei“). Am PKW entstand nicht unerheblicher Schaden. Die beiden Verkehrszeichen wurden ebenfalls beschädigt. Quelle: Polizei