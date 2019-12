Veröffentlicht am 2. Dezember 2019 von wwa

WALLMENROTH – Adventszeit in und um Wallmenroth 2019 „Erleuchtetes Fenster“ – Auch in diesem Jahr wird es in der Vorweihnachtszeit in Wallmenroth die Aktion „Beleuchtetes Fenster“ bzw. lebendiger Adventskalender geben. Die Idee des begehbaren Adventskalenders wird seit über zehn Jahren praktiziert und geht auf einen Vorschlag von Frau Ladwig zurück.

Die Einwohnerinnen und Einwohner sind jeweils von 17:30 bis 18:30 Uhr eingeladen, ein weihnachtlich geschmücktes Fenster im Ort zu besuchen und von draußen zu betrachten. Diejenigen, die das Fenster schmücken, können dazu Kekse, Tee, Glühwein oder sonstiges reichen und ggf. diese Stunde musikalisch bereichern. Bei der Zusammenkunft treffen sich Jung und Alt, Familien und Singles, Alteingesessene und Neubürger. So kommt man in der Vorweihnachtszeit in fast alle Ecken und Winkel des Dorfes, trifft Bekannte, lernt neue Leute kennen und hat zudem noch einen Abendspaziergang, zu dem man sich in der dunklen Jahreszeit sonst vielleicht nicht aufraffen würde.

Die Teilnehmer bringen Teelichter im Glas oder Fackeln mit. Wer einen Text vorlesen möchte oder ein Lied anstimmen will, kann dies gerne tun. Am 21. Dezember wird das Treffen mit dem traditionellen Weihnachtliederspielen des Musikvereins Scheuerfeld beim Ortsbürgermeister verknüpft. Ausklingen wird die Aktion des „begehbaren Adventskalenders“ am 24. Dezember mit einer kurzen Andacht um 16:00 Uhr in der Don Bosco Kirche.