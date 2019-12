Veröffentlicht am 2. Dezember 2019 von wwa

SELBACH – Verkehrsunfall auf der K 130 bei Selbach – Am Freitagmittag, 29. November 2019, gegen 14:30 Uhr, befuhr ein 56jähriger Fahrzeugführer mit seinem Tanklastzug MAN die K 130 aus Selbach/Sieg kommend in Fahrtrichtung Wissen/Sieg-Schönstein. Ein 34jähriger Fahrzeugführer eines 3er BMW befuhr die K 130 in entgegengesetzter Richtung. Aus Sicht des 56jährigen touchierte er mit dem Tankwagen in einer Linkskurve den linken Außenspiegel des entgegenkommenden BMW und es kam zum Unfall. Der Tankwagenfahrer fuhr weiter und entfernte sich von der Unfallstelle. Der BMW-Fahrer wendete seinen Wagen, konnte den Tankwagen jedoch nicht mehr auffinden.

Aufgrund des abgelesenen Halterlogos am Tankwagen konnte der Fahrer ermittelt werden. Am BMW entstand leichter Sachschaden. Am Tankwagen konnte lediglich ein punktueller Schaden festgestellt werden, der dem Schaden am BMW zugeordnet werden konnte. Quelle: Polizei