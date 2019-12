Veröffentlicht am 2. Dezember 2019 von wwa

WISSEN – Versuchte Sachbeschädigung an Pkw in Wissen – Am Freitagabend, 29. November 2019, gegen 23:55 Uhr, rastete nach Zeugenangaben eine unbekannte Frau völlig aus und trat dabei mehrmals gegen insgesamt drei neben dem Imbiss am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge. Noch vor dem Eintreffen der Polizei entfernte sich die unbekannte Frau von der Örtlichkeit. An den Fahrzeugen konnten keine Beschädigungen festgestellt werden. Die unbekannte Frau wird von den Zeugen wie folgt beschrieben: ca. 35 bis 40 Jahre alt, ca. 170 cm groß, kräftige Statur, lange blonde Haare, sprach russisch, bekleidet mit einer silbernen Jacke und schwarzer Hose.

Warum die Frau so die Fassung verlor ist unbekannt. Weitere Zeugen, insbesondere solche, die Hinweise zur Identität der unbekannten Frau geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiwache Wissen zu melden. Quelle: Polizei