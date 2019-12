Veröffentlicht am 2. Dezember 2019 von wwa

WISSEN – Verkehrsunfall in Wissen – eine Person verletzt – hoher Sachschaden – Am Sonntagmorgen, 01. Dezember 2019, gegen 00:39 Uhr, befuhr ein 18jähriger Fahrzeugführer mit seinem KIA Sorento die Bruchstraße in Fahrtrichtung Hachenburger Str. Ein 55jähriger Fahrzeugführer befuhr zur gleichen Zeit mit seinem Skoda Yeti die Hachenburger Str. in Fahrtrichtung Nassauer Str. An der Kreuzung beachtete der 18jährige nicht die Vorfahrt des für ihn von links kommenden 55jährigen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, in dessen Folge der 55jährige leicht verletzt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 17.000 Euro. Entschuldigend gab der 18jährige an, dass er aufgrund eines vereisten Verkehrsspiegels und einer Hecke die Kreuzung nicht einsehen konnte. Quelle: Polizei