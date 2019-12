Veröffentlicht am 1. Dezember 2019 von wwa

WINGERTSHARDT – Gebäudebrand in Wingertshardt – Am Samstagnachmittag, 30. November, Großalarm für die Verbandsgemeindefeuerwehr Wissen. Die Löschzüge Wissen, Schönstein und Katzwinkel rückten zu einem Wohnungsbrand an der B 62 in der Wingertshardt aus. Anfangs hieß es „Mit Menschenrettung“, was sich aber gottlob als Falschmeldung herausstellte. Der betroffene Gebäudeteil war nicht bewohnt. Das untere Stockwerk brannte völlig aus. Aufgrund des schnellen Eingreifens der Rettungskräfte konnte das Übergreifen der Flammen auf den direkt angrenzenden Gebäudeteil verhindert. Die Bewohner kamen mit dem Schrecken davon. Vorsorglich hatte man eine Löschwasserversorgung aus der nahen Sieg aufgebaut, brauchte aber doch nicht darauf zurückzugreifen. Wegen der sehr starken Rauchentwicklung mussten zahlreiche Atemschutzgeräte eingesetzt werden.

Vor Ort waren rund 70 Feuerwehrleute, dazu acht DRK-Kräfte und die Polizei. Ein Feuerwehrmann erlitt leichte Verbrühungen und wurde zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht. Bürgermeister Michael Wagener verschaffte sich vor Ort einen Eindruck von dem mehrstündigen Einsatz. Über die Brandursache liegen noch keine Erkenntnisse vor.