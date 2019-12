Veröffentlicht am 1. Dezember 2019 von wwa

NEUWIED – SPD Neuwied im Dialog – SPD Neuwied unterstützt Aktion „Tasche mit Herz“ – Am 07. Dezember 2019 von 11:00 bis 13:00 Uhr wird die SPD Neuwied vor dem Modehaus „Sinn“ mit einem Stand vor Ort sein. Getreu dem Motto „Schön, dass Sie lokal einkaufen“ freut sich die SPD Neuwied über jede Besucherin und jeden Besucher der Neuwieder Innenstadt. In diesem Rahmen unterstützt die SPD Neuwied auch gerne die Aktion der Stadtverwaltung und der AWO Neuwied „Tasche mit Herz“, an Menschen zu denken, denen es nicht so gut geht. Sachspenden in Form von Socken, Schals und Handschuhen, die gerne selbstgestrickt sein können, Hygieneartikel, Thermobecher, Fleecedecken und Schlafsäcke, Süßigkeiten, Plätzchen und gerne auch einen netten Gruß auf einer Karte können am Stand abgeben werden. Diese Spenden werden dann an die AWO übergeben um Menschen mit einer befüllten „Tasche mit Herz“ zu Weihnachten eine Freude zu bereiten.