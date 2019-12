Veröffentlicht am 7. Dezember 2019 von wwa

WALLMENROTH – Weihnachtsbaumverkauf in Wallmenroth – Die Sportfreunde Wallmenroth laden traditionell wieder zum Weihnachtsbaumverkauf am Sportplatz in Wallmenroth ein. Am Samstag, 14. Dezember zwischen 09:00 bis 16:00 Uhr und am Sonntag, 15. Dezember zwischen 10:00 bis 13:00 Uhr können über 100 Nordmann-Tannen zwischen 1,50 m bis 2,20 m erworben werden. Gegen geringes Entgelt werden die Bäume auf Wunsch auch nach Hause geliefert. Aber auch weihnachtliche Dekorationsartikel sowie Holzschnitzarbeiten runden das Angebot wie in den Vorjahren wieder ab.