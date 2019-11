Veröffentlicht am 30. November 2019 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN-WISSEN – Zum zweiten Mal: „Abendmusiken“ mit Hans-Josef Ortheil – Am 15. Dezember um 18 Uhr findet die zweite Abendmusik von Hanns-Josef Ortheil im Kulturwerk in Wissen statt. Diesmal geht es um bekannte Advents- und Weihnachtslieder. Ortheil wird ihre Texte sowie ihre musikalischen Besonderheiten erläutern. Ausschnitte aus bekannten Advents- und Weihnachtserzählungen ergänzen das Programm.

Zum Ausklang des Abends besteht bei kleinen Speisen – im Eintrittspreis inbegriffen – und Getränken Gelegenheit zu Gespräch und Austausch. Vor der Abendveranstaltung findet um 16.30 Uhr in der neu eingerichteten „Sala Ortheil“ in Wissen (Mittelstraße 10) eine Einstimmung auf den Abend statt. Dieses Mal zeigt Hanns-Josef Ortheil Fundstücke aus seinem Literatur- und Musikarchiv.

Die Veranstaltung ist Teil der Reihe „Abendmusiken“. Ein Abend konzentriert sich jeweils auf ein Thema und beleuchtet Verbindungen zwischen Musik und Literatur. Weitere Veranstaltungstermine sind der 19. Januar und der 9. Februar 2020. Karten sind für 16 Euro erhältlich unter www.ticket-regional.de und in den Buchhandlungen der Region. Foto: Luchterhand Literaturverlag

Foto: Hanns-Josef Ortheil lädt ein zu seinen „Abendmusiken“.