Veröffentlicht am 30. November 2019 von wwa

BONN – Geschwindigkeitskontrollen der Bonner Polizei – In der Zeit vom 02. bis 06. Dezember 2019 führt die Bonner Polizei an folgenden Orten Geschwindigkeitskontrollen durch:

Montag, 02. Dezember 2019 in Freckwinkel auf der L 143, in Lengsdorf auf der Straße An der Ohligsmühle, in Bonn auf der Franz-Josef-Strauss-Allee und in Rheinbach auf der L 492;

Dienstag, 03. Dezember 2019 in Bonn auf dem Hermann-Wandersleb-Ring und dem Rathenauufer, in Rottbitze auf der L 247 und in Friesdorf auf der Ürziger Straße;

Mittwoch, 04. Dezember 2019 in Bad Honnef auf der Rhöndorfer Straße, in Lengsdorf auf dem Ippendorfer Weg, in Sechtem auf der L 190 und in Bad Godesberg auf der Zanderstraße;

Donnerstag, 05. Dezember 2019 in Bad Honnef auf der Lohfelder Straße, in Uedorf auf der L 300, in Miel auf dem Heidgesweg und in Bonn auf der Oscar-Romero-Allee;

Freitag, 06. Dezember 2019 in Mehlem auf der Mainzer Straße, in Berkum auf der L 123 und in Bonn auf der Berliner Freiheit und der Reuterstraße.

Darüber hinaus können kurzfristige Kontrollen im gesamten Kreis-/Stadtgebiet durchgeführt werden. Quelle: Polizei