30. November 2019

WISSEN – Mit knapp 2 Promille hinter dem Steuer – Am Samstag, 30. November, kurz nach Mitternacht, meldete ein sehr aufmerksamer Verkehrsteilnehmer über Notruf, dass vor ihm ein Pkw auffällig in Schlangenlinien fahre. Einer Streife der Polizeiinspektion Betzdorf gelang es im Anschluss sehr rasch, auf das Fahrzeug aufzuschließen und die Fahrerin einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Diese stand merklich unter Alkoholeinfluss, was durch einen Alkoholtest untermauert wurde, der knapp zwei Promille ergab. Der 27jährigen Frau wurde eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein noch an Ort und Stelle beschlagnahmt. Neben einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sieht sie sich dem kompletten Entzug ihrer Fahrerlaubnis ausgesetzt. Quelle: Polizei