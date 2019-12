Veröffentlicht am 2. Dezember 2019 von wwa

WISSEN – „Mein Schuh tut gut!“ – Schuh- und Handysammelaktion der Kolpingsfamilien auch in Wissen – Zum Kolping-Gedenktag findet in diesem Jahr die vierte bundesweite Schuhsammelaktion zugunsten der Internationalen Adolph-Kolping-Stiftung statt. Nach den großen Erfolgen der vergangenen Jahre beteiligt sich die Kolpingsfamilie Wissen an der Sammelaktion „Mein Schuh tut gut!“. Bundesweit wurden in den letzten drei Jahren schon über 650.000 Paare Schuhe gesammelt.

Fast jeder hat zu Hause Schuhe, die nicht mehr getragen werden – jetzt ist der richtige Zeitpunkt, diese Schuhe zu spenden und damit etwas Gutes zu tun. Die Kolpingsfamilie Wissen sammelt gebrauchte, gut erhaltene Schuhe am Samstag, den 07. Dezember 2019, in der Zeit von 12.00 bis 16.00 Uhr und am Sonntag, 08. Dezember 2019 von 10.00 bis 12.30 Uhr im Kath. Pfarrheim, Wissen Kirchweg 9. Da die Schuhe noch weitergetragen werden sollen, ist es wichtig, dass sie paarweise verbunden und nicht beschädigt oder stark verschmutzt sind.

Nach Abschluss der Aktion werden die gesammelten Schuhe in Sortierwerken der Kolping Recycling GmbH sortiert und vermarktet. Der gesamte Erlös der bundesweiten Aktion kommt der Internationalen Adolph-Kolping-Stiftung zugute. Ziel der Stiftung ist z. B. die Förderung von Berufsbildungszentren, von Jugendaustausch und internationalen Begegnungen, Sozialprojekten und religiöser Bildung.

Auch Handys können an diesem Wochenende in Wissen abgegeben werden. Mehr als 13.000 ausgediente Handys haben Kolpingsfamilien in den vergangenen zwölf Monaten zusammengetragen. Darin enthalten sind rund 300 Gramm Gold, zwei Kilogramm Silber und fast 100 Kilogramm Kupfer. An diesen Erfolg will das Kolpingwerk zusammen mit missio Aachen und missio München anknüpfen und weiterhin gemeinsam Handys sammeln.

Weitere Informationen unter www.kolping.de/handyaktion, www.missio-hilft.de/kolping-handys und unter www.kolping.de/meinschuhtutgut.