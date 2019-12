Veröffentlicht am 1. Dezember 2019 von wwa

FREUSBURG – „Advents-Treff“ in der ABBArena beim Otto-Pfeiffer-Museum in Freusburg – Der Förderverein Freusburg zur Erhaltung geschichtlicher und kultureller Werte lädt zum „Advents-Treff“ am Freitag, den 06. Dezember 2019 ab 18.00 Uhr in der ABBArena beim Otto-Pfeiffer-Museum in Freusburg ein.

Zum Abschluss des Jahres folgt das musikalische Highlight im Dezember. Life-Musik für Groß und Klein mit dem Betzdorfer Liedermacher Jojo Weber. Weber singt Oldies, Rock´n Roll mehr. Außerdem sind noch im OPM Skulpturen von Jevgenij Kulikov und Landschaftsbilder von Angelika Brenner zu sehen. Zur Stärkung gibt es Glühwein, „Abbas Jakobis“ und Bratwurst in der weihnachtlich beleuchteten „ABBArena“. Ebenso ist wieder der Nicolaus ab 18:00 Uhr mit Nicolaus-Tüten für die Kinder dabei.