Veröffentlicht am 30. November 2019 von wwa

INGELBACH – Gaststätte Krack in Ingelbach spendet an Kinderkrebshilfe Gieleroth – Seit Anfang 2014 steht in der Gaststätte Krack in Ingelbach ein Phrasenschwein. Für jede Phrase, die an der Theke fällt oder auch einfach nur, wenn „dummes Zeug geschwätzt“ wird, wird ein Obolus in das Schwein fällig. Es gibt auch eine „Flatrate“ für den ganzen Aufenthalt des Kneipenbesuches. Für zwei Euro darf beliebig viel Unsinn von sich gegeben werden. Alle zwei Wochen wird das Phrasenschwein geleert und der Betrag von Gaststättenbesitzer Thomas Bäcker großzügig aufgerundet.

Seit Beginn der Aktion wird das Geld am Jahresende an die Freunde der Kinderkrebshilfe Gieleroth gespendet und auch in diesem Jahr durfte Désirée Rumpel von dem karitativen Verein die Spende entgegennehmen. Dabei wurde in diesem Jahr neben dem Bier in der Gaststätte offenbar besonders viel Unsinn verzapft, denn das Phrasenschwein war mit 1.400 Euro so gut gefüllt wie noch nie zuvor in seiner inzwischen sechsjährigen „Amtszeit“.

Foto: (v.l.) Thomas Bäcker, Désirée Rumpel, Willi Müller